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Aktüel Ruhsat süresi dolan ticari araçların süresi 6 ay daha uzatıldı
Aktüel

Ruhsat süresi dolan ticari araçların süresi 6 ay daha uzatıldı

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, ruhsat süresi dolan ticari araçların süresi 6 ay daha uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 19:28:55 -
Ruhsat süresi dolan ticari araçların süresi 6 ay daha uzatıldı

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, ruhsat süresi dolan ticari araçların süresi 6 ay daha uzatıldı.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aylık toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir başkanlığında toplandı. İstanbul Taksiler Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni araç üretiminde yaşanan sıkıntı nedeniyle ruhsat süresi dolan ticari araçların süresinin 1 yıl daha uzatılmasını teklif etti. Toplantıda teklifin 1 yıl yerine 6 ay daha hizmet vermesine yönelik karar oy birliğiyle kabul edildi.

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