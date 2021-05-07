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Gündem Ruhsar Pekcan'ı hedef alan CHP'de büyük kepazelik... Alın size sakız!
Gündem

Ruhsar Pekcan'ı hedef alan CHP'de büyük kepazelik... Alın size sakız!

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açtığı dezenfektan alımı ihalesinde en ucuz fiyatı veren eşinin şirketinden dezenfektan almasını ağzında sakız yapan CHP'deki skandal pes dedirtti. Ülgür Gökhan'ın başkanlığını yürüttüğü Çanakkale Belediyesi’nin dezenfektanlarını CHP merkez ilçe başkanının eczanesinden satın alması tepkilere neden oldu. Şimdi CHP'nin bu sakızı çiğneyip çiğneyemeyeceği merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 14:38:00 -
Ruhsar Pekcan'ı hedef alan CHP'de büyük kepazelik... Alın size sakız!

Çanakkale Belediyesi denetim komisyonu, gider evraklarını incelerken, bir detayla karşılaştı. Çanakkale Belediyesi, doğrudan temin yoluyla CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık’a ait Cumhuriyet Eczanesi’nden hidrojen peroksit dezenfektan satın almış. Bu durum ortaya çıktıktan sonra Çanakkale Belediyesi AK Partili meclis üyeleri konuyu nisan ayı meclis toplantısına taşıdı.

‘Bu ticaret etik değil’

AK Parti Çanakkale Belediye Meclis üyesi Özlem Karadayı nisan ayı Çanakkale Belediye Meclis toplantısında yapmış olduğu konuşmasında, önemli konulara dikkat çekerek, CHP Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık’a ait eczaneden doğrudan temin yoluyla 32 bin 300 TL’lik dezenfektan satın alımı konusunun etik olup olmadığını sordu. Yasal olarak bir sıkıntı olmasa da bu ticareti doğru bulmadıklarını ifade etti.

Kafalarda soru işareti var

CHP’li bir belediyenin CHP Merkez İlçe Başkanı’na ait eczaneden hidrojen peroksit dezenfektan alması kamuoyunda soru işaretleri bıraktı. Başkan Ülgür Gökhan Nisan ayı meslis toplantısında, "Doğru hassasiyet gösterilmesi gerekiyor dikkate alırız" dedi.

Biz de kafalardaki bu soru işaretlerini yanıtlamak için Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’a soruyoruz:

Çanakkale’de yaklaşık 300, merkezde ise 78 eczane varken, neden bu alımı CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık’a ait Cumhuriyet Eczanesi’nden yaptınız?

Alın size sakız!

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açtığı dezenfektan alımı ihalesinde en ucuz fiyatı veren eşinin şirketinden dezenfektan alması; taciz, tecavüz ve algı operasyonlarının merkezi haline gelen CHP’nin ağzına sakız olmuştu.

CHP'nin Çanakkale'de bu usulsüzlüğü çiğneyip çiğneyemeyeceği merak konusu oldu.

Kaynak: Milliyet

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