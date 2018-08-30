Ruhsar Pekcan: Piyasa dengelerle ilgili önlem almaya devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat olarak gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk vb.piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirdikleri ile ilgili resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"ENGELLEYİCİ TEDBİRLERİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada "Son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat olarak gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışları ve stokçuluk gibi piyasada fiyat oluşumunu bozucu faaliyetler gerçekleştirdikleri gündeme gelmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri anlık olarak takip ederek, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.