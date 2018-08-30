THY - Trabzon
0553 313 94 23

Ruhsar Pekcan: Piyasa dengelerle ilgili önlem almaya devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Pekcan, arz talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışları ve stokçuluk yapanlarla ilgili açıklama yaptı. Pekcan "Piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz" ifadesinde bulundu.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:40
Ruhsar Pekcan: Piyasa dengelerle ilgili önlem almaya devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat olarak gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk vb.piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirdikleri ile ilgili resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"ENGELLEYİCİ TEDBİRLERİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada "Son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat olarak gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışları ve stokçuluk gibi piyasada fiyat oluşumunu bozucu faaliyetler gerçekleştirdikleri gündeme gelmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri anlık olarak takip ederek, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

18-08/30/pee.png

 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 13:40
  1. ticaret bakanı pekcan
  2. piyasa
  3. tedbir
  4. önlem

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orman yangınında ölü sayısı arttı
    1. Orman yangınında ölü sayısı arttı
    2. Macron'dan bir Türkiye açıklaması daha
    3. "Onun kocası çok nonoş!.." Tatlişko..
    4. 8 aylık bebeği kucağında defnedildi
    5. Ege'de 34 göçmen yakalandı
    6. Askeri helikopter düştü! 18 kişi öldü
    7. PFDK'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a..
    8. Düşman kardeşlerden ekonomik işbirliği..
    9. 2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne..
    10. Antalya KYK ve özel öğrenci yurtları
    11. Fitch, yine Türkiye'yi hedef aldı
    12. Ndiaye Galatasray'a geldi, İngilizler..
    13. İdlib için alarm verildi! 4 milyon..
    14. Çorum KYK ve özel yurtları telefon ve..
    15. Servi ağacı öyle faydalı ki!
    16. Kamyon, park halindeki TIR'a çarptı: 2..
    17. Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek..
    18. Konya'da korkunç kaza! Kamyon, park..
    19. Küresel eşkıya Türkiye'ye..
    20. Milli kaleci 'Harun Tekin' resmen..
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım