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Ruhani'den Trump'a telefon reddi!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul toplantıları sırasında, ABD Başkanı Donald Trump ile olası bir telefon görüşmesini reddettiği öne sürüldü.

01 Ekim 2019 Salı 20:32
Ruhani'den Trump'a telefon reddi!

New York Times’ta yer alan haberde, Trump ile Ruhani arasında Fransa’nın aracılığıyla son anda gündeme gelen olası bir telefon diplomasisinin, Ruhani’nin reddetmesiyle sonuçsuz kaldığı belirtildi.

Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Ruhani’nin kaldığı BM’nin karşısındaki Millennium Hilton New York One Hotel’i ziyaret ederek Trump ile telefon görüşmesi teklifini İran heyetine ilettiği belirtildi.

Macron’un görüşme teklifinin, yardımcıları aracılığıyla Ruhani’ye ulaştırıldığı aktarılan haberde, ayrıca güvenli bir odanın da hızlıca Ruhani-Trump telefon görüşmesi için ayarlandığı kaydedildi.

Haberde, Trump’un telefon hattının diğer ucunda beklediği belirtilirken, Ruhani’nin odasından dışarı dahi çıkmadığı aktarıldı.

Ayrıca haberde, Ruhani’nin, iki lider arasındaki olası bir telefon görüşmesi sonrasında İran iç siyasetinde kendisine yönelik tepkilerden çekindiği vurgulandı.

Haberde görüşlerine yer verilen Washington merkezli siyasi risk danışmanlığı firması Avrasya Grubu Başkanı Cliff Kupchan, Trump’ın iç siyasetteki zor durumundan dolayı dış politikada bir başarı hikayesi aradığını belirterek, “Trump, dış politikada başarı hikayesi arıyor ama bulamıyor. Özellikle BM Genel Kurul haftasında Ukrayna ve Biden haberlerini dramatik bir şekilde Ruhani ile görüşme haberlerine çevirmek istedi.” yorumunda bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 20:32
  1. Ruhani
  2. Emmanuel Macron
  3. Trump

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