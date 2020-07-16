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Dünya

Ruhani'den Putin'e Türkiye çağrısı

Rusya lideri Vladimir Putin ile telefonda görüşen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran, Moskova ve Ankara arasında Suriye konusunda Astana formatındaki işbirliğinin sürmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 14:59:00 -
Ruhani'den Putin'e Türkiye çağrısı

İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde İran, Rusya ve Türkiye arasında Suriye’de istikrara yönelik Astana formatındaki işbirliğinin sürmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ele alınan bir diğer konu da İran nükleer programı oldu. Ruhani, anlaşmanın korunması ve yerine getirilmesini; tek taraflı yaklaşımlara, ABD’nin İran’a yönelik silah ambargosunun kaldırılmasını engelleme girişimlerine karşı koyulması gerektiğini ifade etti.

Taraflar ayrıca salgınla mücadele işbirliğinin önemini kaydetti.

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