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Dünya Ruhani'den ABD açıklaması: Başka çareleri yok
Dünya

Ruhani'den ABD açıklaması: Başka çareleri yok

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmayı ihlal eden tüm yaptırımları kaldırmaktan başka seçeneği olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 23:24:00 -
Ruhani'den ABD açıklaması: Başka çareleri yok

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile bir araya gelerek, burada yaptığı konuşmada nükleer anlaşma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD makamlarının İran'a karşı yürüttüğü maksimum baskı politikasının başarısızlığını kabul ettiğini söyleyen Ruhani, "ABD yönetiminin, yaptırımların başarısız olduğunu itiraf etmesi ülkemiz için yeni bir zaferdir. Bugün Amerikalıların nükleer anlaşmayı ihlal eden tüm yaptırımları kaldırmaktan başka seçeneği yok" ifadelerini kullandı.

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