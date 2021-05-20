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Dünya Ruhani duyurdu! Viyana'da anlaşmaya varıldı, yaptırımlar kaldırılıyor!
Dünya

Ruhani duyurdu! Viyana'da anlaşmaya varıldı, yaptırımlar kaldırılıyor!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Viyana'da 4+1 ülkeleri ile devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinde ana yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 16:35:00 -
Ruhani duyurdu! Viyana'da anlaşmaya varıldı, yaptırımlar kaldırılıyor!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avusturya’nın başkenti Viyana’da devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinde ana yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştıklarını söyledi.

Ana yaptırımlar kaldırılıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, enerji alanında yapılan yeni projelerin açılış töreninde konuştu. Ruhani, Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4+1 ülkeleri ile (Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran) devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ilişkin, “Ana yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştık. Yaptırımlara ilişkin bazı detaylar hakkında ise müzakereler devam ediyor” dedi.

Müzakereler devam ediyor

Ana yaptırımların kaldırılması hakkında bilgi veren Ruhani, “Petrol, petrokimya, sigorta, bankacılık, gemicilik ve Merkez Bankası’na yönelik yaptırımların kaldırılması hususunda anlaşma sağlandı. Bu konuda önemli adımlar attık. Nihai anlaşma için müzakerelerimiz devam ediyor” ifadesini kullandı.

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