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Aktüel Ruhani: "ABD'de iş başına gelecek kişi, İran'a karşı teslim olmak zorunda"
Aktüel

Ruhani: "ABD'de iş başına gelecek kişi, İran'a karşı teslim olmak zorunda"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 14:17:41 -
Ruhani: "ABD'de iş başına gelecek kişi, İran'a karşı teslim olmak zorunda"

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'deki başkanlık seçimini kimin kazanacağının kendileri için önemli olmadığını belirterek, "ABD'de iş başına gelecek kişi, İran'a karşı teslim olmak zorunda." dedi.

Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, ABD seçimleri ve İran'a yönelik sona eren silah ambargosuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına göre silah alıp satmakta özgür olduklarını ve ABD'lilerin yıllarca İranlıları haklarından mahrum bırakmak için çabaladığını dile getiren Ruhani, "Ne kadar silah alıp satacağımız önemli değil, asıl mesele hakkımıza ulaşmış olmaktır. Zor şartlarda yaşayan ve ekonomik baskılara maruz kalan halkımız dünyada elde ettiğimiz kazanımları da bilmelidir." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği ülkelerinin yanlarında yer alacağı şartları oluşturduklarını savunan Ruhani, şöyle devam etti:

"ABD yalnızlaştı ve tek başına kaldı, kimse onu savunamadı. ABD'de kimin ve hangi partinin kazanacağı bizim için önemli değildir. ABD'de iş başına gelecek kişi, İran'a karşı teslim olmak zorunda."

Önceki yıllarda İran dostu ülkelerin bile kendilerini savunamadığına dikkati çeken Ruhani, "Çin ve Rusya dostlarımızdır, fakat bizi savunamadılar ve düşmanın safında yer almak zorunda kaldılar. Şimdi ise İran, Rusya ve Çin'in yanında yer almasını sağladı." diye konuştu.


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