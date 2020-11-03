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Aktüel Ruh Sağlığı Derneği, deprem nedeniyle psikolojik eğitimleri ücretsiz erişime açtı
Aktüel

Ruh Sağlığı Derneği, deprem nedeniyle psikolojik eğitimleri ücretsiz erişime açtı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:09:11 -
Ruh Sağlığı Derneği, deprem nedeniyle psikolojik eğitimleri ücretsiz erişime açtı

İSTANBUL (AA) - Ruh Sağlığı Derneği, İzmir'deki depremin ardından travma temelli psikolojik ilk yardım ve kriz yönetimi eğitimlerini meslektaşlarının erişimine ücretsiz açtığını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle vefat edenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar dilendiği belirtildi.

Ruh sağlığı profesyonelleri olarak yaşanan zor yaşam olayları sonrasında oluşacak travma sonrası stres bozukluklarının önüne geçmek ve bölge vatandaşlarıyla dayanışma için birçok gönüllünün İzmir’e intikal ettiği kaydedilen açıklamada meslektaşlarının birçoğunun da uzaktan destek verme gayreti içinde oldukları bildirildi.

Merhamet seli ve şefkat eli olan kişilere şükranların sunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizler de Ruh Sağlığı Derneği olarak İzmir depremindeki yaraları sarmak için psikososyal yardım vermek üzere yüreğini ortaya koyan tüm meslektaşlarımızın sunacakları hizmetlerin niteliğini güçlendirebilmek adına onlara eğitim desteği vermek istiyoruz. Bu manada önceden gerçekleştirilmiş ve kayıtları alınmış travma temelli psikolojik ilk yardım ve kriz yönetimi eğitimlerimizi ücretsiz erişime açtığımız günden itibaren yüzlerce kez izlenen kurslarımız için meslektaşlarımızın verdikleri geri bildirimler derneğimizin web sitesinden incelenebilir. Ayrıca, 'www.kimpsikoloji.com/izmir' adresinden eğitimlerle ilgili ayrıntılı bilgi alınabilir."

Psikolojik ilk yardım eğitimi (Mert Akcanbaş), Acı ve Yas sürecinde Logoterapi (Ömer Akgül), TSSB EĞİTİMİ (Mert Akcanbaş), Explaining PTSD: Lessons for Mental Health Professional (Frank Ochberg), Psikolojik Sağlamlık Eğitimi (Hakan Ertufan), Psychological Resilience (Dilara Duyuran), Kriz Dönemlerinde Başetme (Nevin Dölek) eğitimlerine 6 Kasım'a kadar http://akademi.kimpsikoloji.com adresinden ücretsiz erişim sağlanabiliyor.


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