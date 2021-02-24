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Dünya Ruh hastası Michael Rubin'den skandal yazı: Erdoğan Nereye Gömülecek?
Dünya

Ruh hastası Michael Rubin'den skandal yazı: Erdoğan Nereye Gömülecek?

National Interest'te bir yazı yazan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanı Michael Rubin, "Erdoğan Nereye Gömülecek?" başlıklı kendisi gibi aşağılık bir yazıya imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 01:14:00 - 2021-02-24 01:20:17
Ruh hastası Michael Rubin'den skandal yazı: Erdoğan Nereye Gömülecek?

  yeniakit.com.tr  

15 Temmuz Darbe Girişimi ve terör örgütü FETÖ'nün kumpaslarla yıkamadığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı ruh hastası sözde akademisyen ve yazar Michael Rubin'de takıntı yaptı. 15 Temmuz Darbe Girişimini destekleyen aşağılık Rubin, "Erdoğan Nereye Gömülecek?" başlıklı yazısında, "Erdoğan devlet cenazesiyle defnedilebilir ama sürgündeki son günlerini de yaşayabilir." dedi.

Ruh hastası yine saçmaladı

Rubin yazısında, "Erdoğan'ın ölümü, Türklerin giderek daha fazla spekülasyon yaptığı bir konu. 24 Şubat'ta Erdoğan altmış yedi yaşına girecek. Birden fazla sağlık korkusu yaşadı. 2006'da kilitli, zırhlı bir araçta bayıldı ve çaresiz korumaları arasında paniğe neden oldu. On yıl önce Erdoğan, kolon kanseri nedeniyle ameliyat oldu . 2017 yılında camide namaz kılarken bayıldı . Ayrıca epilepsi olduğu da iddia ediliyor . Her demokrat, görev süresinin ne zaman dolduğunu bilerek uyanır; diktatörler, herhangi bir günün son günleri olabileceğini fark ederek uyanırlar. Erdoğan devlet cenazesiyle defnedilebilir ama sürgündeki son günlerini de yaşayabilir." diyerek saçmaladı.

Defalarca dehdit etti

Ruh hastası Rubin, ABD'nin İncirlik üssünü terk etmesini bile istedi. Sayısız defa Türkiye'yi bölünmekle ve ABD'nin düşmanı olmakla itham etti. Ayrıca 15 Temmuz gecesi attığı tweetle hain FETÖ darbesine destek verdi.

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