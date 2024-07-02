Ruh hastası ırkçıya bakın! Türkiye'de yatırım yapan iş adamlarına bıçaklı tehdit!

Tabelasıyla, harfiyle, ideolojisiyle, giyim tarzıyla, kültürüyle Batı tarafından sömürülen ve buna ses etmeyen ruh hastası ırkçılar Batı tarafından sindirilmeye çalışılan ekonomimizi ayakta tutan Müslüman iş adamlarını ülkeden göndermeye çalışıyor. Bu ya aptallık ya da hainlik.

Türkiye'de yatırım yapan Khaled Fouzan ve İbrahim Al Hudaithi'nin de aralarında bulunduğu Arap iş insanları, Maslak 1453'te bir restoranda yemek yerken, elinde bıçak olan bir Türk vatandaşı müptezel küfürler ederek masada oturan Arap iş adamlarını tehdit etti.