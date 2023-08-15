Rude Krunic Süper Lig'e sinyali çaktı
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Rade Krunic, Milan'dan ayrılmak istediğini açıkladı.
Transfrin bomba takımlarından Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Rade Krunic'in Milan'dan ayrılmak istediği belirtildi.
Milan inat ediyor
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Krunic için Milan'a 7 milyon euroluk yeni teklif yaptı. Milan ise bu teklifi değerlendirmeye almadan geri çevirdi. Milan, Krunic için 12-15 milyon euro arasında bir bonservis istiyor.
Fenerbahçe ile anlaştı iddiası
Habere göre; Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Rade Krunic'in Milan'dan ayrılmak istediğini kulübüne ilettiği aktarıldı. Sarı lacivertli takım, oyuncu ile 3, 3.5 milyon euro karşılığında el sıkıştı.