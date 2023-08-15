Rude Krunic Süper Lig'e sinyali çaktı

Transfrin bomba takımlarından Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Rade Krunic'in Milan'dan ayrılmak istediği belirtildi.

Milan inat ediyor

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Krunic için Milan'a 7 milyon euroluk yeni teklif yaptı. Milan ise bu teklifi değerlendirmeye almadan geri çevirdi. Milan, Krunic için 12-15 milyon euro arasında bir bonservis istiyor.

Fenerbahçe ile anlaştı iddiası

Habere göre; Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Rade Krunic'in Milan'dan ayrılmak istediğini kulübüne ilettiği aktarıldı. Sarı lacivertli takım, oyuncu ile 3, 3.5 milyon euro karşılığında el sıkıştı.