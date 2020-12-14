  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ruanda'da ülkeye girenlere havalimanlarında Kovid-19 testi yapılacak
Aktüel

Ruanda'da ülkeye girenlere havalimanlarında Kovid-19 testi yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-14 17:47:23 -
Ruanda'da ülkeye girenlere havalimanlarında Kovid-19 testi yapılacak

İSTANBUL (AA) - Afrika ülkesi Ruanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ülkeye girenlere havalimanlarında test yapma kararı aldı.

Ruanda Biomedikal Merkezi Medya İlişkileri Direktörü Julien Mahoro Niyingabira, basın mensuplarına, uygulamanın yarından itibaren başlayacağını duyurdu.

Niyingabira, "Normalde ülkeye giriş yapanlara otellerde Kovid-19 testi uyguluyoruz ancak salgınla mücadeleyi daha etkin kılabilmek için havalimanlarında test yapılması kararı aldık." dedi.

Test yapılan yolcular belirlenen otellere nakledilecek ve test sonucu açıklanana kadar bir gün boyunca karantinada kalacak.

Bu arada Ruanda, ilaç şirketleri AstraZeneca ve Moderna tarafından geliştirilen Kovid-19 aşılarına 2021 yılının ilk çeyreğinde sahip olacaklarını duyurdu.

12 milyondan fazla nüfusa sahip Ruanda'da 6 bin 559 kişide virüse rastlanırken, 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'ndan flaş hamle
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan flaş hamle

Merkez Bankası’nın para ve kur politikası metni tanıtım toplantısında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ilk kez kamera karşısına geçecek. Pa..
İlave tediye ne zaman yatacak? | 2020 ilave tediye ne zaman?
Ekonomi

İlave tediye ne zaman yatacak? | 2020 ilave tediye ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin ödeneceği tarihle ilgili açıkla..
Ekonomi

"Paha biçilmez" dedi ve açıkladı: Türkiye'de bir numara olacak!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ata Tohumu Projesi Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, İngilizlerden geri alınan tarihi ata tohumu kolek..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay