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Aktüel Ruanda'da iki toplu mezar bulundu
Aktüel

Ruanda'da iki toplu mezar bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-18 11:36:09 -
Ruanda'da iki toplu mezar bulundu

KİGALİ (AA) - Ruanda'nın başkenti Kigali'de 1994'teki soykırımdan kalma iki toplu mezar bulundu.

Soykırımdan kurtulanların çatı örgütü IBUKA Derneği Başkanı Masengo Rutayisire, gazetecilere yaptığı açıklamada, soykırımda önde rol alan Interahamwe milis grubunun eski üyelerinden birinin evinin arka bahçesinde iki toplu mezar keşfedildiğini söyledi.

Şimdiye kadar 100'den fazla kişinin cesedinin çıkarıldığını aktaran Rutayisire, kurbanların evden birkaç metre ötede yol kesme sonucu öldürülmüş olabileceğini dile getirdi.

Ruanda Soykırımla Savaş Komisyonunun verilerine göre, 2018-2019 mali yılı içerisinde ülkenin farklı köşelerinde yaklaşık 118 bin kişinin cesedi bulundu.

Hutuların, Nisan 1994'te Tutsilere ve ılımlı Hutulara karşı başlattıkları soykırımda yaklaşık 800 bin Ruandalı hayatını kaybetti.

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