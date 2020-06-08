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Dünya

Ruanda'da dağın başında toplu ibadet eden Hristiyanlar gözaltına alındı

Ruanda'da Ndabirambiwe Dağı'nın zirvesinde toplu halde ibadet eden 51 kişiden oluşan Hristiyan bir grup gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:29:00 -
Ruanda'da dağın başında toplu ibadet eden Hristiyanlar gözaltına alındı

Ruanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası konulan toplanma yasağını çiğneyerek ünlü Ndabirambiwe Dağı'nın zirvesinde ibadet eden 51 kişi gözaltına alındı.

The New Times gazetesinin haberine göre, çoğunluğunu kadın ve gençlerin oluşturduğu bir grup Hristiyan, duaların kabul edildiğine inanılan dağın zirvesinde toplu ibadet ederken polislere yakalandı.

Güvenlik güçleri devriye gezecek

Toplanma ve sosyal mesafe kurallarını çiğneyen 51 kişi gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.

Dağın bulunduğu Musanze Bölgesinin Valisi Jeannine Nuwumuremyi, dağın salgından sonra kapatıldığını belirterek, gizlice buraya gelmeye çalışanlar için güvenlik güçlerinin devriye gezmeye başlayacağını söyledi.

Kovid-19'a karşı sıkı tedbirleri hayata geçiren ülkede şimdiye kadar 439 vaka ve 2 ölüm kaydedildi.

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