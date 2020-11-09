  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ruanda soykırımından sorumlu tutulan Felicien Kabuga hakim karşısına çıkıyor
Aktüel

Ruanda soykırımından sorumlu tutulan Felicien Kabuga hakim karşısına çıkıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-09 15:46:56 -
Ruanda soykırımından sorumlu tutulan Felicien Kabuga hakim karşısına çıkıyor

LAHEY (AA) - Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (UCMRM), Ruanda soykırımını finanse etmekten sorumlu tuttuğu isimlerden Felicien Kabuga'nın bu hafta ortasında hakim karşısına çıkacağını açıkladı.

UCMRM'den yapılan açıklamada, Ruanda soykırımında yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan Kabuga'nın 11 Kasım'da Lahey'deki mahkeme binasında ilk defa hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, duruşma tarihinin belirlenmesinde Kabuga'nın sağlık raporları ve karantina süresinin göz önünde bulundurulduğu kaydedildi.

Soykırımı finanse etmekle suçlanan 85 yaşındaki Kabuga, 16 Mayıs'ta yakalanıp bir süre Paris'te tutuklu kaldıktan sonra 26 Ekim'de Lahey'deki tutukevine nakledilmişti.

UCMRM, Kabuga'yı soykırım ve insanlığa karşı suçtan yargılayacak.

Mahkeme Kabuga'yı, Ruanda soykırımında yüz binlerce Tutsi'yi öldüren Hutu milislerinin "Interahamwe" grubunun kurulmasından ve finanse edilmesinden sorumlu tutuyor.

Kabuga hakkındaki iddianame 26 Kasım 1997'de hazırlamış ve mahkemece 13 Nisan 2011'de kabul edilmişti.

Temmuz 1994'te İsviçre'ye sığınan ve bu ülkeden sınır dışı edildikten sonra Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne giden Kabuga, 1997'de ve 2003'te Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen polis operasyonlarından kaçmayı başarmıştı.

Kabuga'nın Tanzanya'nın Arusha kentindeki mahkemede yargılanması planlanıyordu.

Avukatları ileri yaşı, hassas sağlık durumu ve yeni tip koronavirüs nedeniyle müvekkillerinin Arusha yerine Lahey'de yargılanmasını talep etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alabarda'dan Türkiye'ye yeni finans merkezi uyarısı
Gündem

Alabarda'dan Türkiye'ye yeni finans merkezi uyarısı

Eski asker ve strateji uzmanı Yusuf Alabarda yeni kurulacak finans düzeni için Türkiye'nin tedbir alması gerektiğini söyledi.
Moskova'yı sarsan saldırı! Rus askerlerini öldürdüler
Dünya

Moskova'yı sarsan saldırı! Rus askerlerini öldürdüler

Rusya'nın Voronezh Oblastı'nda yer alan bir askeri üsse saldırı düzenlendi. Meydana gelen olayda 3 Rus askeri öldürüldü.
Naci Ağbal konuştu! Altın, dolar ve euroda ibre terse döndü
Ekonomi

Naci Ağbal konuştu! Altın, dolar ve euroda ibre terse döndü

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrası altın, dolar ve euroda sert düşüş yaşandı.

Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay