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Medya RTÜK’ün yeni üyeleri belli oldu
Medya

RTÜK’ün yeni üyeleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-10 21:57:00 -
RTÜK’ün yeni üyeleri belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılan seçimde Ebubekir Şahin ve İlhan Taşçı ikinci kez Necdet İpekyüz ise ilk kez Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyeliğine seçildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde RTÜK Üyeliği seçimleri vardı. Genel Kurul'da AK Parti, CHP ve Yeşil Sol Parti kontenjanına düşen birer üyelik için seçim yapıldı. Milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı oylamada AK Parti kontenjanından aday gösterilen Ebubekir Şahin, CHP kontenjanından aday gösterilen İlhan Taşçı ve Yeşil Sol Parti kontenjanından aday gösterilen Necdet İpekyüz yeni RTÜK Üyeleri olarak seçildi.

Başkanlık seçimi 18 Ekim’de

Buna göre, Ebubekir Şahin ve İlhan Taşçı ikinci kez Necdet İpekyüz ise ilk kez RTÜK Üyesi oldu. Yeni üyelerin resmi olarak göreve başlamasının ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda 18 Ekim tarihinde Başkanlık seçimi yapılacak.

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