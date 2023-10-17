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Gündem RTÜK'ten uluslararası medyaya Filistin çağrısı!
Gündem

RTÜK'ten uluslararası medyaya Filistin çağrısı!

Yeniakit Publisher
2023-10-17 23:44:00 - 2023-10-17 23:48:57
RTÜK'ten uluslararası medyaya Filistin çağrısı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “Filistin’de yaşanan insanlık dramı karşısında uluslararası medyayı görevini layıkıyla yapmaya davet ediyorum” dedi.

İsrail'in Gazze’de bir hastanenin hedef alınmasına ilişkin açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, uluslararası medyayı görevini yapmaya davet etti.

RTÜK Başkanı Şahin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İsrail’in sivil hedeflere yönelik saldırıları artık son bulmalıdır. Hastaneleri bombalamak, hayatta kalan sivilleri öldürmek terör örgütlerinin acımasızlığıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi masum sivillere karşı işlenen suçların engellenmesi için tüm dünya ayağa kalkmalıdır. Filistin’de yaşanan insanlık dramı karşısında uluslararası medyayı görevini layıkıyla yapmaya davet ediyorum” dedi.

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