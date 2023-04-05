RTÜK'ten parti propagandası yapan Fox TV'ye ceza

Flash Haber, Halk TV ve Tele1'e de yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, bugünkü toplantıda Üst Kurul, izleme raporlarını görüştü.

"ADETA BİR MUHALEFET SİYASİ PARTİ TEMSİLCİSİ GİBİ TAVIR TAKINDI"

FOX TV'de Ana Haber Bülteni sunucusunun "yayında basın mensubu kimliğini bir kenara bırakıp adeta bir muhalefet siyasi parti temsilcisi gibi tavır takınarak" yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle kanala idari para cezası uygulandı.

Flash Haber, hakkında yakalama kararı bulunan bir konuğun, "hükümetin deprem bölgesindeki insanları yalnızlığa terk ettiği ve yıkıntılardan insanları çıkarmayarak enkaz kaldırma çalışmalarına başladığı" şeklindeki asılsız iddialarla yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verildi.

HALK TV'DE VİNÇ TİCARETİ YALANI

Halk TV’de yayınlanan ^Medya Mahallesi” programında ekrana getirilen ''Can Pazarında Vinç Ticareti'' başlıklı haberde geçen gerçek dışı ifadeler Halk TV’ye ceza getirdi.

Haberde AFAD'ın arama-kurtarma çalışmaları için kullanılan vinçleri deprem bölgesinde halka saatliğine on bin liraya kiraladığı ifade edilirken, söz konusu iddiaya karşılık AFAD tarafından açıklama yapılarak gerçek durum kamuoyuna açıklanmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Üst Kurul’da doğruluğu araştırılmadan izleyenlere aktarılan haber için yayıncı kanal Halk TV’ye idari para cezası verildi.