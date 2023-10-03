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Medya RTÜK'ten Halk TV ve Ayşenur Arslan incelemesi
Medya

RTÜK'ten Halk TV ve Ayşenur Arslan incelemesi

Yeniakit Publisher
2023-10-03 01:22:00 -
RTÜK'ten Halk TV ve Ayşenur Arslan incelemesi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Ankara’da meydana gelen terör saldırısı sonrası yapılan yayın hakkında Halk TV ve Ayşenur Arslan hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

Halk TV yayında Ayşenur Arslan terörist hakkında "Belki o kişi üzerine bomba olduğunu bilmiyordu. Gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı, durup dururken kendini patlatmış. Ankara’da bir arabayı açıp düz kontakla çalıştırmak yerine neden Kayseri’de birini öldürerek ‘Ben geliyorum hey, bombalar sırtımızda, tabanca belimizde nedir yani...’" şeklinde konuşmuştu.

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