RTÜK'ten eleştirilere cevap: Programı ve hakaret sahibini ne zaman kınayacaklar?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kurul tarafından bir televizyon programına verilen ceza sonrası yaşanan tartışmalar üzerine yazılı açıklama yaptı. RTÜK'ün, bir tek kişi tarafından alınması mümkün olmayan kararlarının yargıya açık olduğunu bildiren Şahin, "Başkanlığını yürüttüğüm Üst Kurulumuz 2 Aralık 2020 tarihindeki toplantısında bir izleme uzmanının raporunu gündemine alarak yayına ilişkin kararını vermiş ve gerekçesini kamuoyuna açıklamıştır. 2 gündür RTÜK'ü ve şahsımı hedefe koyan tartışmaları dikkatle ve ibretle izliyorum. Üzülerek görüyorum ki kahraman ordumuza yapılan hakareti konuşan yok. Bir kişi herkesin izleyebileceği bir yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne söylemekten imtina ettiğim şekilde dil uzatıyor, yayının sorumlusu ise adeta izlemekle yetiniyor. Sıfatı ne olursa olsun hiç kimsenin bir yayında ordumuza hakaret etmeye hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

'Hiçbir yayın kuruluşu RTÜK'ün hasmı değildir, olamaz da'

Verilen ceza haber kanalının geneliyle ilgili değil, söz konusu ismin beyanlarının yer aldığı programa ilişkindir" diyen Şahin, açıklamanın devamında şunları kaydetti: "RTÜK üyeleri ve çalışanları kanunun verdiği yetkiyle görevlerini yerine getirirler. Büyük bir özveriyle görev yapan Üst Kurul uzmanlarımızı diline dolayarak haksızlık edenler, değerli çalışma arkadaşlarımın kişilik haklarına saldırmaktadır. Üst Kurul denetiminde olan bir mecrada, RTÜK'ün görevini yerine getirerek aldığı kararı acımasız bir üslupla eleştiri sınırlarını aşarak tezyif eden yayınlar dikkatimizden kaçmamaktadır. Hiçbir yayın kuruluşu RTÜK'ün hasmı değildir, olamaz da. Bu kapsamda ilgili kanalın RTÜK'ü hasmı gibi gösteren bir yayın politikası yürütmesi kabul edilemez. Kanal hakkında verilen kararla, ifade özgürlüğüne müdahale edilmiş gibi algı oluşturmak maksatlı bir yaklaşımdır. Bağımsızlığımız ve egemenliğimizin güvencesi olan ordumuza uzatılan dil kesinlikle ifade özgürlüğünün bir parçası olamaz, zaten böyle bir konuda ifade özgürlüğünden de bahsedilemez.

'Programı ve hakaret sahibini ne zaman kınayacaklar?'

Bahsi geçen programda cezaya konu sözleri söyleyen kişinin kınanmadığına işaret eden Şahin, "Yayın kuruluşunun ekranlarına çıkan seçme isimlere sormak istediğim bir soru ise Türk ordusuna olmadık hakaret eden programı ve hakaret sahibini ne zaman kınayacaklarıdır. Keşke RTÜK aleyhine yapılan bu planlı yayınlar, kahraman askerlerimize hakaret edilirken de yapılabilseydi. RTÜK olarak halkımızın göz bebeği olan ordumuz başta olmak üzere milli ve manevi değerlerimizi korumaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.