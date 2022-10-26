RTÜK’ten 12. Gelecekle İletişim Çalıştayı

Yeni Akit Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Gelecekle İletişim Çalıştaylarını, 2009 yılından bu yana organize ediyor. Dost ve kardeş ülkelerden Türkiye’ye gelerekbaşta iletişimolmak üzere muhtelif alanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenim gören gençlerin etkin katılım göstereceği12. Çalıştay, bu sene Cumhuriyetin 100. Yılı münasebetiyle kurtuluş mücadelesinin sembol şehirlerinde gerçekleştirilecek.

Dost ve kardeş ülkelerden öğrenciler de katılacak

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Cezayir, Etiyopya, Filistin, Irak, Kırgızistan, Kosova, Libya, Macaristan, Moritanya, Nijer, Pakistan, Sudan, Suriye, Tunus, Türkmenistan ve Ürdün'dengelen öğrencilerin katılacağı Çalıştay, 31 Ekim 2022 günü Samsun’da başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destek verdiği Gelecekle İletişim Çalıştayı, daha sonra sırasıyla Amasya ve Sivas’ta 6 gün boyunca devam edecek.

Akademik sunumlar dikkat çekiyor

RTÜK tarafından yapılan duyuruda şu detaylara yer verildi:

Çalıştaydaki etkinlikler kapsamında değişik branşlarda atölyeler oluşturulacak,fotoğraf ve kısa video çalışmaları gibi pek çok mesleki çalışma hayata geçirilecek. Hazırlanacak makaleler ve akademik tezlerle iletişim fakültesi öğrencilerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Milli mücadelenin üç önemli kentindeki akademik sunumlar kurtuluş fikrinin ruhuna uygun formatta hazırlandı.

Etiyopyalı, Sudanlı, Arnavut, Libyalı, Azeri ve Iraklı öğrencilertarafından hazırlanan;

“Millî Mücadelenin İlkBeyannamesi: Havza Genelgesi”,

“Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal’in Söylemlerinin Yönlendirici Etkisi”,

“Milli Mücadelenin Balkan Medyasına Yansıması”,

“Mustafa Kemal'in Gazeteci Şerif Kimliğiyle Libya'daki Faaliyetleri”,

“Kurtuluş Savaşının 100. Yılında Algı Yönetimi ve Sosyal Medya İlişkisi”,

“Kurtuluş Savaşında Dezenformasyonla Mücadele” konulu çalışmalar,Çalıştaya katılanların beğenisine sunulacak.

Çalıştay programında üç önemli kentin tarihi ve turistik alanları da yabancı öğrencilere gezdirilecek.