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Aktüel RTÜK, tv kanallarından "Bu programda, Kovid-19 tedbirlerine uyuluyor" bildirimi istedi
Aktüel

RTÜK, tv kanallarından "Bu programda, Kovid-19 tedbirlerine uyuluyor" bildirimi istedi

Üst Kurul, televizyon yapımlarında Kovid-19 tedbirleri alınmadığı, dizilerde oyuncuların, yarışma ve tartışma programları ile haberlerde katılımcıların önlemlere uymayarak izleyicileri olumsuz yönde etkilediği yönünde çok sayıda bildirim aldı - Şikayetler üzerine harekete geçen RTÜK, yayıncı kuruluşlardan, dizilerin ve televizyon programlarının yayın öncesinde "Bu program Kovid-19 tedbirleri kapsamında çekilmiştir" uyarısını sözlü, yazılı veya görsel olarak yayınlamasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-09-27 11:10:53 -
RTÜK, tv kanallarından "Bu programda, Kovid-19 tedbirlerine uyuluyor" bildirimi istedi

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) izleyici şikayetlerini dikkate alarak, yayıncı kuruluşlardan, dizilerin ve televizyon programlarının yayını öncesi "Bu program Kovid-19 tedbirleri kapsamında çekilmiştir" uyarısı yayınlanmasını istedi.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınının başlamasıyla her alanda olduğu gibi dizi, film ve program sektöründe de yeni düzenlemelere gidilerek, çalışma ortamının kalabalık ve risk altında olması sebebiyle program ve dizi çekimlerine ara verilmişti.

Normalleşme süreciyle sektör paydaşlarınca hazırlanan "Türkiye'de Kovid-19 Kısıtlamaları Altında Film Yapımlarında Güvenli Çalışma Koşulları ve Önlemler" başlıklı bir kılavuzla, film ve dizi setinde çalışan ekiplerin alması gereken tüm önlemler belirlendi ve çekimlere yeniden başlandı.

Yarışma, tartışma ve haber programları için de Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni düzenleme yapıldı.

- Program öncesi yazılı, sözel ve görsel olarak bilgilendirme

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, RTÜK, televizyon yapımlarında Kovid-19 tedbirleri alınmadığı, dizi filmlerde oyuncuların, yarışma ve tartışma programları ile haberlerde katılımcıların önlemlere uymayarak, izleyicileri olumsuz yönde etkilediği yönünde çok sayıda bildirim aldı.

Şikayetler neticesinde harekete geçen Üst Kurul, yayıncı kuruluşlardan, dizi ve program yayınlarından önce Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemler hakkında yazılı, sözel ve görsel olarak izleyicileri bilgilendirilmelerini istedi.

Üst Kurul, yapımların Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığına ilişkin yanlış algıyı değiştirmesi ve izleyicilere önlemlere uymaları konusunda örnek olması için tv kanallarından "Bu program Kovid-19 tedbirleri kapsamında çekilmiştir" yayın bildirimi yapılmasını yazılı olarak talep etti.



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