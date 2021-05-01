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Aktüel RTÜK ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
Aktüel

RTÜK ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasında 2021-2022 yıllarını kapsayan ve Üst Kurulun daimi işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesine imza atıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 10:20:00 -
RTÜK ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

RTÜK Konferans Salonunda, Üst Kurul ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesinin imza töreni düzenlendi.

Törene, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak katıldı.

Başkan Şahin, törende yaptığı konuşmada, Üst Kurulda çalışan işçilere yönelik önemli bir sözleşmeye imza atmaktan mutlu olduklarını, sözleşmenin imza aşamasına kolay gelinmediğini, her iki kurumun da fedakarca çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

"Hep söylediğim bir şey var, işçimizi, çalışanımızı mutlu edemezsek, sosyal imkanlara ulaşmalarını sağlayamazsak, kurumdaki performansları ve iş gücüne katkıları o derece düşecektir. Bu tek taraflı bir başarı değil. Aynı zamanda sendikamızın da büyük katkıları var." ifadelerini kullanan Şahin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Sendika Başkanı Veli Solak'a sözleşmeye verdiği katkılardan dolayı teşekkürlerini ileterek, toplu iş sözleşmesinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Sendikanın önemini bildiklerini ve sendikalaşmaya değer verdiklerini belirten Şahin, sendikanın olduğu yerde işçinin ve memurun lehine kararlar alındığını bu kapsamda Hükümetin de sendikalaşmayı destekleyen adımlar attığını vurguladı.

Sendikalaşmanın, çalışanların hayatının her alanında etkili olduğunu vurgulayan Şahin, RTÜK daimi işçilerinin bundan sonra daha rahat çalışacaklarına dikkati çekti.

Sendika Başkanı Veli Solak ise toplu sözleşmenin iki tarafın anlayışı çerçevesinde sulh ile sonuçlandığını, sözleşme ile Üst Kurulun, çalışanların ve Türk-İş'in kazandığını belirterek, "Bizim amacımız, insanların ekmeğini büyütmek, çalışan insanlara birlik, beraberlik ve düzen sağlamak. Toplu sözleşmede emeği geçen iki kuruma ve herkese teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Üst Kurul bürokratları ve sendika yöneticilerinin de hazır bulunduğu tören, tarafların RTÜK daimi işçilerini kapsayan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesini imzalaması ile sona erdi.

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