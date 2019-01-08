RTÜK çarpılmaktan mı korkuyor? 'Cin' kelimesini yasakladı
RTÜK’ün 'cin' kelimesinin kullanılmasını yasakladığı, bunun yerine '3 Harfliler' ifadesinin kullanılması gerektiği ortaya çıktı.08 Ocak 2019 Salı 00:34
Program sunucusu Müge Anlı, yayın esnasında ‘cin’ kelimesinin yasaklandığını bunun yerine ‘3 harfliler’ denilmesi gerektiğini söyledi.
Anlı sunumu esnasında “Çocuğun içinde, RTÜK yasakladığı için söyleyemiyorum, ‘3 harfliler’ olduğu söylenmiş” ifadelerini kullandı.
Programın devamında ise yayına bağlanan bir psikiyatristin 'Cin' kelimesini kullanması üzerine Anlı “Ama yani kullanmayın o kelimeyi lütfen beyefendi” diyerek, devam etti: “Bizim başımızı RTÜK'le belaya sokmayın lütfen. o kelime yasaklı. İki saattir boşuna mı ‘üç harfli' diyoruz biz” dedi.
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