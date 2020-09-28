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Aktüel RTÜK, bir televizyon programcısının yayını nedeniyle yöneltilen eleştirilere ilişkin açıklama yaptı:
Aktüel

RTÜK, bir televizyon programcısının yayını nedeniyle yöneltilen eleştirilere ilişkin açıklama yaptı:

"7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-09-28 00:07:41 -
RTÜK, bir televizyon programcısının yayını nedeniyle yöneltilen eleştirilere ilişkin açıklama yaptı:

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK), bir televizyon programcısının yayını nedeniyle yöneltilen eleştirilere ilişkin, "7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır." açıklaması yapıldı.

RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde bir televizyon programcısının yayını nedeniyle Üst Kurulun töhmet altında bırakıldığı ve "RTÜK nerede?" gibi soruların, gerek basın gerekse sosyal medya üzerinden dile getirildiği belirtildi.

Milli ve manevi değerlerin korunmasına azami özen gösteren RTÜK'ün, bazı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı algıyla hak etmediği bir kampanyaya maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, "7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.

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