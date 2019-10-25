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RTÜK Başkanı'ndan '60 bin TL maaş' iddiasına cevap

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un '3 kurumdan 60 bin TL maaş alıyor' iddiasını yalanlayarak "Maaşım bu yalanın yanından bile geçmez ama çok şükür derim” dedi.

25 Ekim 2019 Cuma 11:11
RTÜK Başkanı'ndan '60 bin TL maaş' iddiasına cevap

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in üç farklı kurumda görev alarak ayda yaklaşık 60 bin lira maaş aldığını öne sürdü.

Şahin ise söz konusu iddiaya bugün kişisel Twitter hesabında yanıt verdi.

Öztunç’un açıklamalarını alıntılayan Şahin, “Etik ilkeleri savunacaksınız, dürüstlükten bahsedeceksiniz ama koca bir yalanın ipine sarılarak daha büyük bir yalanı paylaşacaksınız. Yazık! Kendime hiç küçük reis dedirtmedim, bu kimin kompleksidir bilmem. Kendileri bilir maaşım bu yalanın yanından bile geçmez ama çok şükür derim” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 11:11
  1. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç
  2. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin

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  • CabirCabir13 sa önce
    Bu dünyada haksız kazanç elde edenler karınlararına ancak ATEŞ doldurmaktalar.
  • hsnhsn13 sa önce
    peki ağa kaç lira alıyorsun açıkla birazben emekli öğretmen 3000 lira alıyorum. yanından geçmez dediğin maaş benim kaç katı bu hak mi
  • dumanlıdumanlı14 sa önce
    Ne kadar maaş alıyor bilen varmı. Açıklayamıyorda, neden acaba. Açıkladığında yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıkmasındanmı korkuyor.
  • İstanbulİstanbul15 sa önce
    Yani üç kurumdan maaş alıyormu almıyormu? Anlayamadım....
  • MustafaMustafa16 sa önce
    Rutuk başkani ne iş yapiyorsunKac kere şikayet ettimAma rezillik yine diz boyuBir òrnek vereyimBir rezil komedyen programda benim hocalarimi ùç kaģitçi gib alay eden leri şikayet ettim hala ayni rezillik devam ediyorHele trt başkaniNerde bir geziciNerde bir tùrk dùşmani varsa hepsi orada
  • Kral 19 Kral 19 16 sa önce
    Açıklama tatmin edici değil başkan ucu açık cümleler kurarsan kimse inanmaz Allah'ın bildiğini kuldan gizlemeyin dünya malı dünyada kalır bak 41 yaşındayım 1995 te imam hatip lisesini katsayı yüzünden bıraktım yıllarca çalıştım özel sektörde bel fıtığı oldum kimse iş vermiyor mesleğim ve diplomam yok diye ben 2300 TL maaşa bile razıyım hayırlı cumalar
  • diyarbakırlıdiyarbakırlı16 sa önce
    Yönetim kurulu maaşı anlayışı ortadan kaldırılmalıdır. Ne demek maaş + ek maaş. ye babam ye . devlet çiftlikmidir sanki. Bu kadar işsiz ve yetenekli gençlerimiz vardır ki vallahi bu adamları yerlerinden oynatırlar. O kadar kötü izlenimler vardır ki kodaman adamlar iş ve kurumsal yetki sahibi, yetmezmiş kalkıp başka alanlarda da kazanç peşinde. Başkalarının rızkını ekmeğini almak gerçekten de doğru bir şey değil. Bari önlerinin ufkunu görmek isteyen gençlerimizin de önlerini açalım. Teknelerini görebilmeleri için rızklarını kesmeyelim.
  • meşemeşe16 sa önce
    BE KARDEŞİMKAÇ PARA MAAŞ ALIYORSANSÖYLE DA , MAAŞIM BU YALANINYANINDANBİLE GEÇMEZ SÖZLERLE TATMİN EDİCİ DEYİL,, KAÇ PARA MAAŞ ALIYORSANACIKLA ,,
  • Sıtkı SiyrilmışSıtkı Siyrilmış16 sa önce
    Almazsanız hatirim kalir. Ülke arpalik olmuş zaten. Kemer sıkma ise vatandaşa kaldı. Reis bile kaşla göz arasinda maaşina 8000 tl zam yapti. Şu dar gunlerimizda sanki ihtiyaci varnis gibi, bize küfür eder gibi.
  • abdrhmnabdrhmn16 sa önce
    en az 50 bin tl alıyor
  • Tata TongaTata Tonga17 sa önce
    açıklama yeterli değil... sadece rtük den mi maaş alıyor. ikincisi başka kurum veya kuruluşlardan maaş, huzur hakkı vesair ismi ne olur ise olsun herhangi bir para alıyor mu? üçüncüsü rakam belirtmemiş. 60 bin liranın yanından hangi rakam geçmiyor?rakam?
  • AlïAlï17 sa önce
    Rutuk var mi ki porno reklamı gibi tv.
  • İmanlı vatandaşİmanlı vatandaş17 sa önce
    "maaşım 60.000 tl artık bana küçük reis diyebilirsiniz" diyen sen değil misin ?sana küçük reis diyecek dilim kurusun sen küçük nemrut küçük firavunsun anladın mı?

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