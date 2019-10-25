RTÜK Başkanı'ndan '60 bin TL maaş' iddiasına cevap
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un '3 kurumdan 60 bin TL maaş alıyor' iddiasını yalanlayarak "Maaşım bu yalanın yanından bile geçmez ama çok şükür derim” dedi.25 Ekim 2019 Cuma 11:11
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in üç farklı kurumda görev alarak ayda yaklaşık 60 bin lira maaş aldığını öne sürdü.
Şahin ise söz konusu iddiaya bugün kişisel Twitter hesabında yanıt verdi.
Öztunç’un açıklamalarını alıntılayan Şahin, “Etik ilkeleri savunacaksınız, dürüstlükten bahsedeceksiniz ama koca bir yalanın ipine sarılarak daha büyük bir yalanı paylaşacaksınız. Yazık! Kendime hiç küçük reis dedirtmedim, bu kimin kompleksidir bilmem. Kendileri bilir maaşım bu yalanın yanından bile geçmez ama çok şükür derim” ifadesini kullandı.
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