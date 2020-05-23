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RTÜK Başkanı Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:57:14 -
RTÜK Başkanı Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türk milletinin ve İslam dünyasının bayramını kutladı.

Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bolluk ve bereket sofralarında buluşamadıklarını ama ramazan sevinci ve gönül birlikteliklerinin eski yılları aratmadığını ifade etti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Bayramla birlikte coşku ve heyecanımızın en üst noktaya çıktığı bu günlerde geleneğimizin aksine birbirimizi uzaktan tebrik edeceğiz. Ancak biliyoruz ki, kalplerimiz bir. Başta tüm radyo ve televizyon yayıncılarımız olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

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