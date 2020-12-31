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Aktüel RTÜK Başkanı Şahin: "Yeni yıl her birimize sağlık, huzur ve esenlikler getirsin"
Aktüel

RTÜK Başkanı Şahin: "Yeni yıl her birimize sağlık, huzur ve esenlikler getirsin"

Yeniakit Publisher
2020-12-31 12:07:57 -
RTÜK Başkanı Şahin: "Yeni yıl her birimize sağlık, huzur ve esenlikler getirsin"

ANKARA (AA) - Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yeni yılın sağlık, huzur ve esenlikler getirmesi temennisinde bulundu.

Yazılı açıklama ile yeni yıla ilişkin değerlendirmede bulunan Şahin, 2020'ye Kovid-19 salgınının damga vurduğunu belirtti.

Şahin, iş hayatı ve sosyal hayatın salgın nedeniyle yavaşlamak durumunda kaldığını anımsatarak, "Pek çok projemizi ertelemek zorunda kaldık. Görev alanımız olan yayıncılık sektörüyle iletişimimizi uzaktan sürdürmeye devam etsek bile bu durum yüz yüze iletişimin yerini asla tutmadı. Üst Kurulumuzdaki değerli mesai arkadaşlarımızla çevrim içi toplantılarla çalışmalarımızı sürdürmeye gayret ettik." ifadesini kullandı.

Yeni yıldan çok şey beklendiğine işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Hayatlarımızı tehdit eden virüse karşı sağlık alanındaki olumlu gelişmeler yüzümüzü güldürmeye başladı bile… 2020 yılı için daha önceden planladığımız ama ötelemek zorunda kaldığımız projelerimizi yeni yılda bir bir hayata geçirmeyi umuyoruz. Ara vermek zorunda kaldığımız, sektörümüzün önemli isimleriyle istişarelerde bulunduğumuz ve artık geleneğimiz olan Medya Buluşmalarını, RTÜK-Üniversite Buluşmalarını daha da zenginleştirerek yeniden başlatacağız. Her zaman söylediğimiz üzere sadece ceza veren değil, aynı zamanda yayıncılarımızı cesaretlendiren ve ödül veren bir kurum olma hedefimiz doğrultusunda Medya Mükemmellik Ödülleri'ni hak sahiplerine dağıtacağız."

Şahin, yeni yılda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın destekleriyle mayısta Uluslararası İslamofobi Sempozyumu'nu Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Erciyes Üniversitesi ve SETA ile düzenleyeceklerini bildirdi.

Çalışmaları devam eden RTÜK Kataloğunu ve periyodik RTÜK dergisini de yeni yılda çıkaracaklarını belirten Şahin, "Paydaşlarımızla güçlü iletişimimizi daha da artırarak 2021'de ortak akılla çok güzel işler yapmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Şahin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, RTÜK üyelerine, sektörde çalışanlara ve RTÜK çalışanlarına teşekkür ederek, "Yeni yıl her birimize sağlık, huzur ve esenlikler getirsin." temennisinde bulundu.​​​​​​​

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