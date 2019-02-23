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Rozetini Erdoğan takmıştı! 6 yıl önceki görüntüsü olay oldu

CHP'den ayrılarak 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Milas Belediye Başkan adayı olan Barış Saylak'ın rozetini Başkan Erdoğan taktı. 2014 yerel seçimlerinde de CHP aday adayı olan Saylak'ın parti rozetini Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:51
Rozetini Erdoğan takmıştı! 6 yıl önceki görüntüsü olay oldu

2014 yerel seçimlerinde CHP'den Milas Belediye Başkan aday adayı olan ve aday gösterilmeyen Barış Saylak, 31 Mart 2019 seçimleri öncesi AK Parti Milas Belediye Başkan adayı olmuştu. Barış Saylak'ın rozetini Muğla mitingi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

2013 yılında CHP rozetini Kılıçdaroğlu takmıştı

2014 yerel seçimleri öncesi CHP adayı adayı olan Barış Saylak, 2013 yılında CHP rozetini CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı.

Saylak, 2014 yerel seçimlerinde CHP tarafından aday gösterilmemişti.

31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi Milas Belediye Başkanlığına yine CHP'den aday adayı olması beklenen Barış Saylak, bu defa AK Parti'den aday oldu.

AK Parti Milas adayı Saylak, 5 yılda iki Genel Başkan tarafından iki ayrı parti rozeti takılan isim oldu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 10:51
  1. AK Parti
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Muğla
  5. Kılıçdaroğlu
  6. Kemal Kılıçdaroğlu
  7. Milas

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