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Siyaset Rozet takarak değil, böyle CHP'li olunur: Cihangir İslam fesat sözleşmesinin iptalinden rahatsız oldu!
Siyaset

Rozet takarak değil, böyle CHP'li olunur: Cihangir İslam fesat sözleşmesinin iptalinden rahatsız oldu!

Dindar insanların oyuyla seçilip Saadet'ten ayrılarak CHP'ye katılan Cihangir İslam, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilme kararından rahatsız oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 13:51:00 -
Rozet takarak değil, böyle CHP'li olunur: Cihangir İslam fesat sözleşmesinin iptalinden rahatsız oldu!

 Yeniakit.com.tr 

Müslümanların oyuyla Milletvekili seçilip, Saadet Partisi'nden ayrılarak CHP'ye katılan Cihangir İslam, Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Sözleşmesi kararından rahatsız oldu.

'Kadınlar artık savunmasız'mış!

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine ilişkin twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP'li İslam, kadınların artık savunmasız kaldığını öne sürerek, "Türkiye öncülüğünde hazırlanan İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılmasının ilk boyutu pratikte şiddete maruz kalan kadının artık savunmasız kalmasıdır." dedi. Fitne arayışına giren Cihangir İslam, "Şimdi merak uyandıran AK Parti içindeki kadın milletvekillerinin ve teşkilatlardaki kadınların gösterecekleri tutumudur." ifadelerini kullandı.

İslam'ın CHP'ye katılmasına parti içinden de sert tepkiler gelmişti

Saadet Partisi'nden ayrılarak CHP'ye katılan Cihangir İslam'a rozet takılması, oyları ile seçildiği dindar vatandaşları rahatsız ederken öte yandan CHP içinden de tepki sesleri yükselmişti. CHP Eski Manisa Milletvekili Şahin Mengü, İslam'ın CHP'ye katılmasına şöyle tepki göstermişti: "Cihangir İslam'a CHP rozeti takılması tüm bu partiye gönül veren laiklikten yana olan ulusalcılara, siz bu partiden gidin biz sizi istemiyoruz demektir. Bu partiye emek vermiş, gönül vermiş insanları bu aymazlığa tepki vermeye çağırıyorum."

Genel Başkan'ı Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretlerde bulunmuştu

Rozet taktırarak CHP sıralarına oturan Cihangir İslam yakın geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'ye ağır hakaretlerde bulunmuştu. CHP'li İslam, bugünkü Genel Başkanı'na şöyle yüklenmişti: "Kemal Kılıçdaroğlu bu ülke için, bu toplum için, muhalefet için, TBMM için, en önemlisi CHP için çok daha büyük bir problem."

Partisi CHP'ye de ağır sözlerle yüklenmişti

Geçmişte CHP'ye ağır hakaretlerde bulunan İslam FETÖ ile mücadele sürecinde örgüt mensuplarını destekleyen paylaşımlar yapmış, son olarak da 15 Temmuz hain darbe girişimi için "Batılın batılla mücadelesi." sözleri sebebi ile tepki çekmişti.

FETÖ ile mücadele sürecindeki bazı paylaşımları

PKK sevicileri verdiği destek

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Yorumlar

Putsavar

biz cinsiyetsiz homoseksüel toplum degil, cinayetler icin IDAM istiyoruz. Hodri meydan.
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hacı

katmerli münafıka bak hiç şaşırmadım
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