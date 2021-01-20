Router cihazlarına dikkat! Dinleniyor olabilirsiniz

Evlerde ya da işyerlerinde Wi-Fi ağlarının daha iyi çalışmasını sağlayan router cihazları internet bağlantı kalitenizi artırabilir. Siber güvenlik uzmanları, kablosuz sinyal sorunlarını çözen yeni nesil akıllı routerların gerekli tedbirler alınmadığında gizliliği ve güvenliği tehlikeye sokabildiği konusunda uyarılarda bulundu.

Evlerde ve ortak kullanım alanlarında internete bağlanan cihaz sayısı arttıkça pratik bir çözüm olarak kablosuz bağlanma talebi de artıyor. Pandemi döneminde evden çalışanların artması, aynı anda çocukların da derslerini internet üzerinden takip etmesi her evi bir işyerine çevirmiş durumda. Evlerin farklı odalarından ve Wi-Fi üzerinden ağa bağlanan cihazlar aynı verimlilikte internet altyapısından faydalanamayabiliyor. ESET güvenlik uzmanları Wi-Fi sinyali konusunda yaşanan sıkıntıları aşmak için kullanılan yeni akıllı router şebekelerinin dikkatli kullanılmadığında gizlilik ile ilgili sorunlarını da beraberinde getirdiğini belirtiyor.

Türkçe kullanımı ile ‘yönlendirici’ olarak adlandırılan router iki ağı birbiriyle haberleştirmek için kullanılan donanımsal cihazlar olarak tanımlanıyor. Wi-Fi sinyalinin erişmediği noktaları ve sinyalleri engelleyen veya yansıtan metal yüzeyleri ortadan kaldırmak, bağlanması çok uzak yerlere Wi-Fi sinyallerinin ulaşmasını sağlamak üzere üreticiler farklı router cihazları piyasaya sürüyorlar. Bu akıllı cihazlar sayesinde Wi-Fi sinyalleri evlerin en ücra köşesine kadar ulaşabiliyor. Ancak bu cihazlar aynı zamanda sizi izliyor ve nerede olduğunuzu da biliyor.

Tüm evinize sinyal yollayan tek bir merkezi yönlendirici yerine yeni yönlendiriciler, dağıtılmış bir beyin yardımıyla bir ağ oluşturarak sinyal yayılım sorununun yaşandığı zamanları takip ediyor ve bu sorunu çözmeye çalışıyor. Farklı odalara birçok küçük ağ düğümleri yerleştirilmesiyle sinyal yayılımını karşılaştırarak radyo frekansını öğrenebiliyorlar. Bir odada ayakta durduğunuzda sinyal yayılımını etkileyeceğinizden, sizin etrafınızda çalışmayı da öğreniyorlar. Ayrıca nerede olduğunuzu ve olmadığınızı bildiklerinden hareket detektörü görevi de görüyorlar.

Evlerdeki gizli tehlike: Router cihazlarına dikkat

Uzmanların belirttiğine göre; daha yüksek bir sürüm olarak satılan bu cihazlar yani routerlar Wi-Fi’ınızın daha iyi çalışmasını, hatta bazen çok daha iyi çalışmasını sağladığından talep görüyor. Ancak bu durum özel alanlarda gizlilik sorunları doğuruyor.

Birçok sistem, uzaktan yönetim veya doğrudan internet servis sağlayıcıları (ISP) tarafından uzaktan yönetim sağlamak üzere bir bulut bileşenine sahip. Ancak başarılı bir güvenlik takip kaydının olmadığı ve pazara hızlı girmenin güvenliği zedelediği bir alanda herhangi bir sızıntı olması durumunda, kötü niyetli kişiler ev ortamınız hakkında istemeyeceğiniz kadar çok bilgiye sahip oluyor.

Uzaktan yönetim sorunları, günümüzde saldırılara en açık giriş noktaları arasında neredeyse en üst sırada yer alıyor. Uzaktan yönetim kanalları, ISP kurulum ekipleri tarafından kurulum işlemini hızlandırmak adına varsayılan olarak ayarlandığından evinizin her odasında uzaktan yönetim bulunması, bilgisayar korsanları için yepyeni bir fırsat.

Bu kontrol paneli, evinizdeki bağlı her cihazı, bu cihazların sinyal gücünü, veri aktarım hızlarını, ziyaret edilen siteleri, ne kadar süre çevrimiçi olduklarını ve diğer birçok özelliği izleyebilir. Ayrıca bir çeşit düşük nitelikli alarm olarak da kullanılabilir.

Dağıtılmış yönlendiriciler özel hayatınızın derinliklerine kadar girdiğinden, kişiyi tanımlamak için kullanılabilecek bilgileri toplamak üzere özel hayatınızı ihlal edebilir.