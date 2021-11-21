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Ekonomi Rotterdam Başkonsolosluğu’na sekreter alınacak
Ekonomi

Rotterdam Başkonsolosluğu’na sekreter alınacak

T.C. Rotterdam Başkonsolosluğunda münhal bulunan Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 13:22:00 -
Rotterdam Başkonsolosluğu’na sekreter alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre sınav, Rotterdam / Hollanda’da düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır.

Adayların tüm başvuru belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini en geç 14 Aralık 2021, Salı günü mesai bitimine kadar T.C. Rotterdam Başkonsolosluğuna iletmeleri gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.

Başvurular 21 Kasım Pazar 2021 TSİ 10.00 ile 6 Aralık 2021 Pazartesi, TSİ 23.59 arasında e-Devlet üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.

Yazılı Sınav: T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu, Westblaak 2, 3012KK Rotterdam, The Netherlands.

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu, Westblaak 2, 3012KK Rotterdam, The Netherlands.

Tel : 00 31 10 201 20 00

E-posta: [email protected]

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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