Rotalar belli, seçenek çok! Bu bölgede turizm patlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2023 yılı ocak-ekim döneminde Türkiye, 50,2 milyon turist sayısını aştı. Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu ise “Kruvaziyer turizminde Türkiye’nin önü açık. 2023 yılında yakaladığımız bu ivmenin 2024’te daha da artacağını öngörüyoruz” dedi ve ekledi: “Camelot Maritime olarak yatırımlarımız devam edecek. Kruvaziyer turizmi Türkiye ekonomisinin en güçlü alanlarından birini oluşturacak.” dedi

Felaketler üst üste gelmişti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin 2023 yılı turizm hedefini 55,6 milyar dolar olarak belirlemişti. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremler, seçim süreci ve İsrail – Filistin savaşı gibi faktörler bu rakamın yıl sonunda revize edilebileceğini gösteriyor.

Hedef 100 milyar dolar

Türkiye’nin kruvaziyer turizmi başta olmak üzere turizm sektörünün tüm çeşitlerinde atak bir yıl yaşadığını ifade eden Çavuşoğlu, “ 2017 yılında 65 dolar olan kişi başı gecelik harcama ortalaması 2022 yılında 89 dolara yükseldi. Buradaki hedef bu sene 100 dolar. 2002'de yaklaşık 800 bin olan konaklama tesislerimizin toplam yatak kapasitesi, kasım itibarıyla 2,2 milyona yükseldi. Yüzde 175 artış olduğunu görüyoruz.” açıklamasında bulundu.

Ege daha da hareketlenecek

Yunanistan’ın 10 Yunan adasına vizesiz seyahat imkanı sağlayacağını duyurması ile bu sene turizmde rekabetin canlandıracağını belirten Gürbüz Can, 2024 yılının önceki yıla göre daha hareketli geçeceğini beklediklerini söyledi. Sektörün bir kısmının uzun süredir vizesiz Yunan adaları seyahat imkanını dört gözle beklediğini belirten Can, “Bu gelişme turizmde seçenekleri çoğaltacağı gibi farklı turizm rotaları ve imkanları da sağlayacak" yorumunu yaptı.