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Rota Kuzey Kutbu

Antarktika seferlerini başarıyla tamamlayan Türk bilim insanları, ilk Türk Arktik Bilimsel Seferi’ni gerçekleştirerek araştırma rotalarına Kuzey Kutbu’nu da ekledi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:40
Rota Kuzey Kutbu

Antarktika’da yaptıkları çalışmalarla adından söz ettiren Türk bilim insanları, ilk Türk Arktik Bilimsel Seferi’ni gerçekleştirerek güney kutbunun ardından bilimsel araştırmalarını Kuzey Kutbu’na da taşıdı. 

Antarktika seferlerinin ardından Türk bilim insanları, araştırmaları için rotalarını bu kez de Arktik Okyanusu’na çevirdi. Bu kapsamda, ilk Türk Arktik Bilimsel Seferi, İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi öncülüğünde bir ekiple Türkiye İş Bankası sponsorluğunda temmuzda gerçekleşti.

İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi’ne, Cumhurbaşkanlığı himayesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinden gerçekleşen Antarktika Bilim Seferlerinin koordinasyonunu üstlenen Doç. Dr. Burcu Özsoy liderlik etti. Güney ve kuzey kutup bölgelerine düzenlenen seferlerin Türkiye için önemine işaret eden Özsoy, bu bölgelerin iklim, doğal kaynaklar ve jeopolitik konumlarıyla değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. 

Özsoy, uluslararası karar mekanizmalarında yer almanın en önemli şartlarından birinin bölgede devamlı olarak kaliteli bilimsel çalışmalar yapmak olduğunu belirterek, bu süreklilik için her yıl her iki kutup bölgesine de seferler düzenlenmesinin uluslararası görünürlük açısından daha olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Arktik’te rekor erime

İklim değişikliğinin Arktik bölgesine etkisinden bahseden Doç. Dr. Burcu Özsoy, Türkiye’nin yaklaşık 17 katı büyüklüğünde bir yüzölçümüne sahip olan Arktik Okyanusu’nda, sadece son yüzyılda Türkiye yüzölçümünün yaklaşık 4 katı büyüklüğünde bir buzun yok olduğunun hesaplandığını bildirdi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:40
  1. Antarktika
  2. İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi
  3. Türk bilim insanları
  4. Türk Arktik Bilimsel Seferi
  5. Kuzey Kutbu
  6. Arktik Okyanusu
  7. Doç. Dr. Burcu Özsoy

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