RÖPORTAJ: - "Showcase 4 yıldır aralıksız bir şekilde devam ediyor"

Her bölümde uluslararası kültür sanat dünyasından güncel haberler aktaran ve TRT World'de yayınlanan Showcase, sosyal izolasyon sürecinde evden hazırlanarak farklı ülkelerden izleyiciyle buluşuyor - Yapımcı Samed Karagöz: - "Şu an konuları ele alış biçimimizden çok memnunum. Bir konuyu daha derinlemesine işleyebilmek, daha uzun uzadıya konuşabilmek ve bunu ekranda sırıtmayacak bir şekilde yapabilmek, farklı açılardan konukları ayarlayabilmek beni çok tatmin etti" - "Elif'in evinde yapacağımız bir takım değişikliklerle orayı stüdyovari bir yer haline getirebilirdik ama ben daha farklı ve samimi olması açısından ev ortamında kalmasını tercih ettim. O yüzden de Showcase Homemade dedik." - "Sanattan vazgeçmeyeceğiz. Sanat bize, hislerimizi daha iyi ifade etmeye, daha iyi anlamaya yardımcı olacak bir şey. Sanat dediğim sadece plastik sanatlar değil, edebiyat, sinema, müzik. Bunlar bizim hayatımızın her daim bir parçası olcak ve bunlarla beraber biz bu içinde bulunduğumuz durumdaki bu kıstırılmışlık hissini atlatacağımızı düşünüyorum" - Sunucu Elif Bereketli: - "Ekonomi, siyaset ve savaşlar gibi hayatın katı gerçekleri var. Ama o bütün bütün katı gerçekleri yan yana koyduğunuzda hiçbir şeye benzemiyor, onu bir araya getiren bu işin zamkı kültür sanat. Ve kültür sanatı anlamadan toplumu, siyaseti, ekonomiyi anlamak çok mümkün değil" - "Herkes çok zorlu bir süreç yaşıyor. Hangi kavram ön plana çıkıyor, hangi kavramlar kafamızı karıştırıyor gibi konularda bence bugünlerde düşünmenin bir aracı olarak kültür sanat önemli. 'Pandemi döneminde izlemeniz gereken filmler' noktasının bir adım ilerisine geçmek gerektiğini düşünüyorum"