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Yerel Röntgeni çeken doktorlar gözlerine inanamadı! Mide ve bağırsaklarından adeta ölüm saçıldı!
Yerel

Röntgeni çeken doktorlar gözlerine inanamadı! Mide ve bağırsaklarından adeta ölüm saçıldı!

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Röntgeni çeken doktorlar gözlerine inanamadı! Mide ve bağırsaklarından adeta ölüm saçıldı!

Uşak'ta narkotik polisinin gerçekleştirdiği başarılı bir takiple yakalanan İran uyruklu iki uyuşturucu kuryesinin röntgen çekimlerinde mide ve bağırsaklarında uyuşturucu dolu onlarca kapsül tespit edildi. Hastanede yapılan müdahaleyle şüphelilerin vücudundan çıkarılan zehir dolu paketlerin ardından adliyeye sevk edilen zehir tacirleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta mide ve bağırsaklarında kapsüller içinde uyuşturucu çıkan İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki İran uyruklu A.K. (42) ve M.B. (34) gözaltına alındı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen şüphelilerin röntgen ve tomografi çekiminde mide ve bağırsaklarında kapsüller olduğu belirlendi.

Şüphelilerin yuttuğu toplamda 86 kapsülden 605 gram eroin, 123 gram da metamfetamin çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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