Rönesans’tan Türkmenistan’a yatırım

Rönesans Holding, Türkmenistan’a yaptığı yatırımlara yenisini ekledi. Daha önce doğalgazdan benzin üretecek GTG (Gas-to-Gasoline) projesini devreye alan; 1 milyar dolara mal olan amonyak ve üre fabrikası inşa eden holding, şimdi de fosfor gübresi imal etmek için kurulacak yeni bir tesisin ön anlaşmasını imzaladı. Türkmenistan’da gübre ihtiyacı hızla artıyor. Ülkede bu alanda yapılan yatırımlar teşvik ediliyor. Rönesans Holding’in de içinde bulunduğu konsorsiyum tarafından hayata geçirilecek projeyle yılda 300 bin ton fosfor gübresi (ammofosfat) üretimi planlanıyor. Böylece ithalatın önlenmesi ve yerel talebin karşılanması amaçlanıyor.