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Aktüel Rönesans'tan İzmirli depremzede çocuklar için "Duygu Paylaşım Evi"
Aktüel

Rönesans'tan İzmirli depremzede çocuklar için "Duygu Paylaşım Evi"

TPD İzmir Şube Başkanı Klinik Psikolog Samet Baş: - "Rönesans Gayrimenkul iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu çalışma, önemli bir açığı dolduruyor. Çalışmalar kapsamında, deneyimli psikologlarımız 'Duygu Paylaşım Evleri'nde çocuklar ve yetişkinlerle travma odaklı bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları yürütüyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 13:02:38 -
Rönesans'tan İzmirli depremzede çocuklar için "Duygu Paylaşım Evi"

İSTANBUL (AA) - Rönesans Holding grup şirketi, Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın, Türk Psikologlar Derneği (TPD) ile başlattığı iş birliği kapsamında İzmir'de yaşanan depremden etkilenen çocuklara, kaygılarını gidermek ve psikolojik durumlarını iyileştirmek amacıyla uzman psikologlar tarafından terapi desteği veriliyor.

Rönesans Holding'den yapılan açıklamaya göre, afet sonrası yapılan iyileştirme faaliyetlerinin en önemlilerinden biri de afetten doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen kişilere verilen psikolojik destek. Bu bilinçle hareket eden Rönesans Gayrimenkul Yatırım, İzmirli depremzede çocuklara yönelik bir psikolojik destek programı başlattı.

TPD iş birliği ile başlatılan destek programı süresince, haftanın her günü 12.00 - 20.00 saatleri arasında uzman psikologlar tarafından grup ve yüz yüze terapiler gerçekleştiriliyor.

5 Kasım itibarıyla başlayan terapiler, Hilltown Karşıyaka ve İzmir Optimum AVM açık oyun alanlarının yanına kurulan ve bu destek programı için özel tasarlanmış konteynerlerde yürütülüyor. Programla çocukların deprem travmalarını daha kolay atlatıp normal yaşamlarına uyum sağlayabilmeleri, ortaya çıkabilecek psikolojik hasarların belli ölçüde ortadan kaldırılması ve kaygıyla baş etme becerilerinin artırılması hedefleniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TPD İzmir Şube Başkanı Klinik Psikolog Samet Baş, "Duygu Paylaşım Evi" projesi ile ilgili şunları kaydetti:

"İzmir depremi sonrasında psikososyal destek çalışmaları çoğunlukla Bayraklı, Bornova ve Buca çevresinde yoğunlaştı. Oysaki İzmir’in geri kalanı da depremden oldukça etkilendi. Bu nedenle Karşıyaka'da yer alan Hilltown Karşıyaka ve Gaziemir'de bulunan Optimum AVM'lerde yapılacak psikososyal destek çalışmalarını da çok önemsiyoruz. Rönesans Gayrimenkul iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu çalışma, önemli bir açığı dolduruyor. Çalışmalar kapsamında, deneyimli psikologlarımız 'Duygu Paylaşım Evleri'nde çocuklar ve yetişkinlerle travma odaklı bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları yürütüyor. Deprem sonrası çocuklarda görülebilecek duygusal ve davranışsal tepkilere yönelik ebeveynlere yönelik bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sağlarken bir yandan da oyun ve hikayelerin gücünden yararlanarak çocukların yaşadıkları zorluklara destek olmaya çalışılıyor."

Tüm Türkiye'nin İzmir için tek yürek olduğu bugünlerde, gerçek bir dayanışma örneği ile Rönesans Gayrimenkul Yatırım ve TPD ile hayata geçirilen "Duygu Paylaşım Evi" projesinde, Evidea, Toyzz Shop, Anayurt Yayınları da çocuklar için harekete geçerek bu projenin bir parçası oldu.

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