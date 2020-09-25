  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Rönesans Holding, 6 yılda 100 bin üniversiteli öğrenciye ulaştı
Ekonomi

Rönesans Holding, 6 yılda 100 bin üniversiteli öğrenciye ulaştı

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp: - "Yarışmaya katılan başvurular ile toplamda 100 bin üniversiteli öğrenciye ulaşmış olduk" - "Bu ödüllerin yanı sıra dereceye giren arkadaşlara pusula programına öncelik tanıyoruz. Onları Rönesans ailesine katılabilecek adaylar olarak görüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-25 10:31:03 -
Rönesans Holding, 6 yılda 100 bin üniversiteli öğrenciye ulaştı

İSTANBUL (AA) - Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, "Geçtiğimiz 6 yıl boyunca. Yarışmaya katılan başvurular ile toplamda 100 bin üniversiteli öğrenciye ulaşmış olduk." dedi.

Rönesans Holding'in webinar düzenlediği "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışmasının ödül töreni ve sürdürülebilirlik, gelecek ve tasarım ana temalarıyla gerçekleşti.

Webinarda konuşan Kayaalp, sürdürülebilirliği önemseyen ve bu platformda pek çok boyutuyla ele almak için katılan tüm katılımcılara teşekkür ettiğini söyledi.

Kayalp, "Rönesans Holding olarak tüm çalışanlarımızla, paydaşlarımızla sektörün gelecek yeteneklerini de sürdürülebilirlik bilinci ile geliştirmek hedefindeydik. Bunun en güzel yolunun da gelecek nesiller için bir değer oluşturmak olduğuna inanıyorduk." ifadelerini kullandı.

6 yıl önce bu hayaller ile yarışmayı başlattıklarını belirten Kayaalp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda gençlere dokunmak bizi çok mutlu etti. Vizyonumuz çok arttı. Gençlerden bir çok şey öğrendik. Bu yarışmaya her yıl ilginin artması bizi çok motive etti. Her yıl 25 farklı üniversitede tanıtım, eğitim ve seminerler yapıyoruz. Geçtiğimiz 6 yıl boyunca. Yarışmaya katılan başvurular ile toplamda 100 bin üniversiteli öğrenciye ulaşmış olduk. Bu yıl ki temamız kendine yeten verimli yaşam alanları olarak belirlendi.

75 farklı üniversiteden katılım oldu. 900 öğrenci katıldı ve 585 grup oluşturuldu. Bu gruplar farklı üniversitelerden öğrenciler birleşerek proje yapıyorlar. İstenilen konulara odaklanıyorlar. Hem bize hem çevreye katkısı olduğuna inanıyoruz.10 farklı kategori vardı. Kazanan 28 fikir sahibi gençler olmak üzere tüm gençleri tebrik ediyorum. Biz Rönesans olarak bu ödüllerin yanı sıra dereceye giren arkadaşlara pusula programına öncelik tanıyoruz. Onları Rönesans ailesine katılabilecek adaylar olarak görüyoruz. "



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar için bomba açıklama
Ekonomi

Dolar için bomba açıklama

Ekonomist Stephen Roach, 2021 senesinin ABD para birimi dolar için acımasız bir yıl olacağını belirtti.

Türkiye düşmanlığı sonu olacak! Mustafa Akıncı'ya büyük şok
Dünya

Türkiye düşmanlığı sonu olacak! Mustafa Akıncı'ya büyük şok

Türkiye ile ilgili skandal çıkışlarıyla bilinen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya son seçim anketinden kötü haber geldi. 11 Ekim'de yapıl..
Sisi'yi zora sokacak çağrı!
Dünya

Sisi'yi zora sokacak çağrı!

Sosyal medya kullanıcıları, Mısır'da bugün yapılması planlanan darbeci yönetim karşıtı "öfke cuması" gösterilerine geniş katılım çağrısında ..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı