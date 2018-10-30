Ronaldo'ya müjdeli haber! İlk sıraya oturdu

Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, birçok ismi geride bırakarak en çok takip edilen Instagram kullanıcısı oldu.

Son dönemlerde sahada oldukça iyi bir dönem geçirse de kamuoyunda büyük yer eden cinsel taciz davasıyla gündeme gelen Cristiano Ronaldo, Instagram'da 144 milyon 500 bin takipçiye ulaşarak Selena Gomez'i geçip ilk sıraya yerleşti.

Sıralamaya Instagram'ın kendi hesabı dahil değil

Ronaldo'nun zirvede olduğu sıralamaya Instagram'ın kendi resmi hesabı dahil değil. Instagram'ın kendi hesabı tam 260 milyon kişi tarafından takip ediliyor.