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Ronaldo'ya ağır eleştiri! 'Saygı duymuyor'

Kariyerine önümüzdeki sezon Serie A ekiplerinden Inter'de devam edecek deneyimli savunma oyuncusu Diego Godin, Cristiano Ronaldo'nun gol sevincinin bir saygısızlık unsuru olduğunu söyledi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:55
Ronaldo'ya ağır eleştiri! 'Saygı duymuyor'

2018-19 sezonu sonunda 9 yıl formasını giydiği Atletico Madrid'ten ayrılarak bedelsiz olarak Serie A ekiplerinden Inter'e transfer olan 33 yaşındaki Uruguaylı stoper Diego Godin, yıldız futbolcuCristiano Ronaldo'nun gol sevincine ilişkin görüşlerini paylaştı.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'a konuşan deneyimli stoper, Ronaldo'nun gol sevincinin insanlara saygı duymadığını gösterdiğini belirtti.

Atletico Madrid ile Real Madrid arasında 2014 yılında oynanan İspanya Süper Kupası'nda kendisine attığı yumruğa da değinen Uruguaylı stoper; "Sahada olanlar sahada kalır. Bunun hakkında konuşmuyorum. Ancak insanlara saygı duymamasından hoşlanmıyorum.”

Yeşil sahada Ronaldo'yu savunmanın güçlüğüne de değinen Godin şu şekilde noktaladı; "Ona karşı 90 dakika boyunca bir saniye bile pes edemezsin. Çünkü bir saniye onun gol atması için yeterli bir süre.

2010-11 sezonunun başında Villarreal'den Atletico Madrid'e transfer olan Diego Godin, İspanyol ekibi ile 389 maça çıktı. Godin Atletico Madrid ile 1 La Liga, 1 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 3 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:55
  1. Cristiano Ronaldo
  2. Ronaldo
  3. Atletico Madrid
  4. Diego Godin
  5. Real Madrid

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