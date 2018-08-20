Ronaldo'suz ilk maçına çıkan Real Madrid'e büyük şok!

Real Madrid La Liga'nın ilk haftasında Getafe'yi konuk ederken tribünlerdeki büyük boşluklar dikkat çekti.

81.044 koltuk kapasiteli Santiago Bernabeu Stadyumu'nda 48.466 biletli seyircinin takip ettiği mücadele, Eflatun beyazlıların son 10 yıl içinde LaLiga'da oynadığı iç saha maçlarındaki en düşük katılımlı ikinci maç oldu.

Real Madrid en son 2008-09 sezonunun son iç saha karşılaşması olan Real Mallorca maçında bu kadar az sayıda seyirciye oynarken başkent ekibi o sezonun ardından transfer rekoru kırarak Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamıştı.