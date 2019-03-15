Ronaldo'nun WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı! 'Onları ezeceğiz' Cristiano Ronaldo, Atletico Madrid maçından 5 gün önce Patrice Evra ile WhatsApp'tan yaptığı konuşmayı paylaştı. Ronaldo'nun, "Onları ezeceğiz kardeşim." yazması dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Atletico Madrid'i sahasında 3-0 yenerek çeyrek finale yükselirken hat-trick yapan Cristiano Ronaldo maça damgasını vurdu. Eski futbolcu Patrice Evra ise maçtan 5 gün önce Cristiano Ronaldo ile WhatsApp'tan yaptıkları konuşmayı paylaştı. "Turu geçeceğiz kardeşim'' Evra'nın paylaştığı fotoğrafta eski futbolcunun Ronaldo'ya ''Kardeşim, Şampiyonlar Ligi'ne dönmen için sabırsızlanıyorum. Senden hiç şüphe duymadım. Juventus'un yenileceğini söyleyen insanlar beni öldürüyor.'' dediği görüldü. Ronaldo ise Evra'ya ''Biliyorum. Turu geçeceğiz kardeşim. Evimizde onları ezeceğiz.'' cevabı verdi.

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