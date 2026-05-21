Ronaldo’nun hasreti bitti! Suudi Arabistan'da şampiyon Al Nassr
Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi’nde Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr, sezonu şampiyon tamamladı. Son hafta Damac’ı 4-1 mağlup eden Al Nassr’da Ronaldo, attığı 2 golle şampiyonluk gecesine damga vurdu...
Suudi Arabistan’da sezonun şampiyonu, son haftada sahaya çıkan Al Nassr oldu. Ligin son haftasında sahasında ağırladığı Damac'ı, Sadio Mane, Kingsley Coman ve Cristiano Ronaldo'nun (2) golleriyle 4-1 yenen Al Nassr, şampiyonluğa ulaştı.
Bu sonuçla puanını 86 yapan
, 2025-26 sezonunu zirvede tamamladı. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile ilk lig şampiyonluğunu kazandı.