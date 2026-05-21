Rusya'dan Filistin hamlesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile telefonda Gazze Şeridi'ndeki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Filistin tarafının talebi üzerine Lavrov ve Şeyh telefon görüşmesi yaptı.

Gazze'deki durumun ele alındığı görüşmede, Gazze'de ilan edilen ateşkesin uygulanmasına ve yıkılan sivil altyapının yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmaların başlatılmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Batı Şeria'daki durumun da iyileştirilmesi gerektiğine işaret edilen görüşmede, Bakan Lavrov, Moskova'nın Filistin meselesine uluslararası hukuk çerçevesinde kapsamlı çözüm bulunması ve Filistin Devleti'nin kurulması gerektiği yönündeki ilkeli tutumunu teyit etti.

Görüşmede ayrıca, Filistinliler arasında birliğin sağlanması konusu istişare edildi.

Lavrov ile Şeyh, Rusya ile Filistin arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesiyle ilgili konuları da ele aldı.