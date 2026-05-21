  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Mansur Yavaş tarafını belli etti Trump'tan Küba bahanesi: Onlara yardım etmek istiyorum CHP Genel Merkezi önünde inanılmaz anlar! Hain Kemal sloganları atıldı Ömer Çelik'ten flaş açıklama! 'Buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı' Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler "Mutlak butlan" kararı çıkmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi Hukukçular butlan kararını değerlendirdi! Türk siyaseti için tescilli bir zafer Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi Adalet Bakanı Gürlek’ten “mutlak butlan” açıklaması
Dünya Rusya'dan Filistin hamlesi
Dünya

Rusya'dan Filistin hamlesi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Rusya'dan Filistin hamlesi

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Filistin tarafının talebi üzerine Sergey Lavrov ve Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile telefonda görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile telefonda Gazze Şeridi'ndeki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Filistin tarafının talebi üzerine Lavrov ve Şeyh telefon görüşmesi yaptı.

Gazze'deki durumun ele alındığı görüşmede, Gazze'de ilan edilen ateşkesin uygulanmasına ve yıkılan sivil altyapının yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmaların başlatılmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

 

Batı Şeria'daki durumun da iyileştirilmesi gerektiğine işaret edilen görüşmede, Bakan Lavrov, Moskova'nın Filistin meselesine uluslararası hukuk çerçevesinde kapsamlı çözüm bulunması ve Filistin Devleti'nin kurulması gerektiği yönündeki ilkeli tutumunu teyit etti.

Görüşmede ayrıca, Filistinliler arasında birliğin sağlanması konusu istişare edildi.

Lavrov ile Şeyh, Rusya ile Filistin arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesiyle ilgili konuları da ele aldı.

Putin'den Transdinyester kararı
Putin'den Transdinyester kararı

Dünya

Putin'den Transdinyester kararı

Ukrayna Rusya’nın başkentini hedef aldı: Moskova ateş çemberi: 120 İHA ile dev saldırı!
Ukrayna Rusya’nın başkentini hedef aldı: Moskova ateş çemberi: 120 İHA ile dev saldırı!

Gündem

Ukrayna Rusya’nın başkentini hedef aldı: Moskova ateş çemberi: 120 İHA ile dev saldırı!

Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi
Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi

Ekonomi

Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi

Rusya lideri Putin, Pekin'e ulaştı
Rusya lideri Putin, Pekin'e ulaştı

Dünya

Rusya lideri Putin, Pekin'e ulaştı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi
Gündem

CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı H..
Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!
Gündem

Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, rüşvet ve delege borsasıyla sakatlanan CHP 38. Olağan Kurultayı’nı "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etm..
Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Ayete sarıldı
Siyaset

Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Ayete sarıldı

Otel odalarında ve pavyon köşelerinde dağıtılan kirli paralarla iradesi gasp edilen delegelerin verdiği oylarla Genel Başkanlık koltuğuna ot..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23