  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Mansur Yavaş tarafını belli etti Trump'tan Küba bahanesi: Onlara yardım etmek istiyorum CHP Genel Merkezi önünde inanılmaz anlar! Hain Kemal sloganları atıldı Ömer Çelik'ten flaş açıklama! 'Buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı' Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler "Mutlak butlan" kararı çıkmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi Hukukçular butlan kararını değerlendirdi! Türk siyaseti için tescilli bir zafer Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi Adalet Bakanı Gürlek’ten “mutlak butlan” açıklaması
Gündem Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul'a geldi
Gündem

Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul'a geldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul'a geldi

İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan ve İsrail'den kalkan 3 uçak İstanbul'a geldi. Yaralı olan aktivistler, havalimanında hazır bekleyen ambulanslara alındı.

Gazze ablukasını kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda, uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistleri taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 3 ayrı uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

Aktivistler, havalimanının VIP Salonu'nda yakınları ile bazı yetkililer tarafından karşılandı.

Yaralı olan aktivistler, havalimanında hazır bekleyen ambulanslara alındı.

Karşılama töreninin ardından aktivistlerin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gerekli muayene için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gitmesi bekleniyor.

Sumud’u işkenceyle sindirme girişimi
Sumud’u işkenceyle sindirme girişimi

Dünya

Sumud’u işkenceyle sindirme girişimi

Hakan Fidan'dan Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistlere ilişkin açıklama
Hakan Fidan'dan Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistlere ilişkin açıklama

Gündem

Hakan Fidan'dan Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistlere ilişkin açıklama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23