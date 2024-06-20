Ronaldo'nun bile yapamadığını o yaptı!

EURO 2024'te dün A Grubu'nda oynanan mücadelede İsviçre formasıyla İskoçya ağlarını havalandıran Xherdan Shaqiri, son 6 büyük turnuvada gol sevinci yaşayan tek Avrupalı isim oldu.

EURO 2024 A Grubu’nda İsviçre ile İskoçya’nın karşı karşıya geldiği maçta Kosova asıllı İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, 26. dakikada ülkesini maça ortak eden golü attı.

Karşılaşmaya beraberliği getiren 32 yaşındaki futbolcu attığı gol ile İsviçre formasıyla üç farklı Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2016 / EURO 2020 / EURO 2024) gol atan ilk futbolcu oldu.

TÜRKİYE'YE DE GOL ATMIŞTI

EURO 2016’da İsviçre’nin Polonya’ya elendiği son 16 turunda rakibinin ağlarını havalandıran Shaqiri EURO 2020’de grup mücadelesinde karşılaştığı Türkiye’ye 2 gol atmıştı. Turnuvada Fransa’yı eleyen İsviçre, çeyrek finalde İspanya’ya elenmişti.

SON 6 BÜYÜK TURNUVADA GOL ATAN TEK AVRUPALI OYUNCU

Çıktığı Avrupa Şampiyonaları’nın yanında 2018 ve 2022’de Dünya Kupası’nda ülkesi adına mücadele eden Shaqiri, bu turnuvaları da boş geçmedi. Yıldız isim böylece Cristiano Ronaldo'nun bile yapamadığını yaparak son 6 büyük turnuvada gol atan tek Avrupalı oyuncu oldu.

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MLS'TE FORMA GİYİYOR

Avrupa’da; Bayern Münih, Inter, Liverpool ve Lyon gibi takımların formasını terleten 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, son üç yıldır ise kariyerini Amerika’nın Chicago Fire takımında sürdürüyor. Shaqiri, MLS ekibiyle çıktığı 73 maçta 16 gol ve 7 asist yaptı.