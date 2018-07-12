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Ronaldo'nun ayrılığı sonrası Real Madrid'e şok!

İspanyolların dünya devi Real Madrid'in Twitter hesabı, Ronaldo'nun takımdan ayrılmasından sonra 1 milyona yakın takipçi kaybetti.

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:41
Ronaldo'nun ayrılığı sonrası Real Madrid'e şok!

9 yıllık maceranın sonunda Cristiano Ronaldo, Real Madrid'den ayrıldı. Ünlü yıldızın Juventus'a transfer olmasının ardından Real Madrid'in sosyal medya hesapları büyük bir erime yaşadı. Real'in Twitter hesabı 24 saat içinde yaklaşık 1 milyon takipçi kaybetti. Salı günü 31.97 milyon olan takipçi sayısı kısa sürede 31.02 milyon seviyesine geldi.

JUVENTUS'UN TAKİPÇİSİ ARTTI

Ronaldo'nun yeni takımı Juve'de ise tam tersi bir durum yaşanıyor. İtalyan kulübünün takipçileri iki günde yüzde 20 artışla 6.16 milyona yükseldi.

Her şeye rağmen Real Madrid'in sosyal medyadaki liderliği sürüyor. Real Madrid'in Twitter'daki en yakın rakibi ise 18 milyon takipçi ile Manchester United. Öte yandan Ronaldo tek başına 74 milyonluk kitlesiyle hem köklü kulüpleri hem meşhur meslektaşlarını açık farkla geride bırakmış durumda. Cristiano'yu 40 milyonla Neymar, 19 milyonla Pique izliyor.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 17:41
  1. Manchester United
  2. Manchester
  3. İtalya
  4. Twitter
  5. Real Madrid
  6. Madrid
  7. Juventus
  8. Neymar

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