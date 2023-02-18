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Spor Ronaldo'dan skandal deprem tavrı! Seni adam sanmıştık be
Spor

Ronaldo'dan skandal deprem tavrı! Seni adam sanmıştık be

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Cristiano Ronaldo'nun herhangi bir bağış ve paylaşım yapmaması gündeme damgasını vurdu. Başarılı futbolcunun, sosyal medya hesabından paylaştığı sevinç anlarına Türk bir takipçinin yaptığı yorumda ise, "Biz senin oynadığın futbol kadar karakterini ve duruşunu da sevdik. Deprem felaketine sessiz kalman ve abartılı sevinçlerini gözümüze gözümüze sokmanla sana olan sevgimiz de enkaz altında kaldı." ifadeleri yer aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 20:36:00 -
Ronaldo'dan skandal deprem tavrı! Seni adam sanmıştık be

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Cristiano Ronaldo'nun herhangi bir bağış ve paylaşım yapmaması gündeme damgasını vurdu. Başarılı futbolcunun, sosyal medya hesabından paylaştığı sevinç anlarına Türk bir takipçinin yaptığı yorumda ise, "Biz senin oynadığın futbol kadar karakterini ve duruşunu da sevdik. Deprem felaketine sessiz kalman ve abartılı sevinçlerini gözümüze gözümüze sokmanla sana olan sevgimiz de enkaz altında kaldı." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'de meydana gelen ve büyük yıkımlara neden olan depremlerin ardından tek bir kare bile paylaşmayan Cristiano Ronaldo, hayranlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı. Ronaldo'nun sessizliğe gömülmesi, eleştirilerin hedefi haline gelmesine neden oldu.

Merih'e "paylaşım yapacağım" demişti

Merih Demiral, depremzedeler için başlattığı kampanyasında ilk olarak Ronaldo'nun Juventus'ta oynadığı dönemde kendisine verdiği imzalı formayı satışa çıkarmıştı. Milli futbolcumuz, Portekizli yıldızın bir mesaj paylaşacağını da söylemişti ancak aradan günler geçmesine rağmen Ronaldo'dan herhangi bir paylaşım gelmedi.

Sosyal medyada linç edildi

Türkiye'deki hayranlarını fazlasıyla kızdıran Portekizli yıldız için çok sayıda tepki paylaşımı geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları yıldız futbolcuyu adeta linç etti.

"Sana olan sevgimiz de enkaz altında kaldı"

Ronaldo'ya bir Türk takipçisinin yaptığı, "Biz senin oynadığın futbol kadar karakterini ve duruşunu da sevdik. Ancak 40 bin insanımızın hayatını kaybettiği deprem felaketine sessiz kalman ve abartılı sevinçlerini gözümüze gözümüze sokmanla sana olan sevgimiz de enkaz altında kaldı. Türk insanı yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz." yorumu ise dikkat çekti.

 

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